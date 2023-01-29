محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد جامعة الأزهر

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ووفد الجامعة المرافق، للاتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد.

وتناول اللقاء الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، واستقبل المحافظ اتصالًا هَاتِفِيًّا من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أعرب فيه عن شكره وتقديره لتيسير الإجراءات وحُسن التعاون، حيثُ بادله المحافظ الشكر مُعربًا عن اعتزازه بهذه الفرصة التي تسمح لأبناء الأزهر باستكمال مرحلة التعليم الجامعي داخل المحافظة، وراجيًا الله أن يديم الأزهر الشريف منارةً للعلم والعلماء.