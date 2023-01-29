«الفراعنة سابع العالم».. مصر تكرر إنجاز 2021 بفوز صعب على المجر فى مونديال اليد

حقق رجال مصر لكرة اليد فوزًا صعبًا للغاية على حساب المجر بنتيجة 36/35 في مباراة تحديد المركز السابع في بطولة العالم التي تُقام في بولندا والسويد.

وامتدت المباراة لوقتين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل 28/28.

ولُعبت المباراة في صالة تيلي تو ارينا في العاصمة السويدية أستكهولم بحضور عدد قليل من جمهور المنتخبين.

سيطرت مصر على المباراة منذ بدايتها دفاعًا وهجومًا حيث تصدى كريم هنداوي للعديد من التصويبات المجرية فيم تكفل علي زين وأحمد هشام وهاشم بتسجيل الأهداف وتوسيع الفارق.

وفي الدقائق الأخيرة حققت المجر عودة قوية ونجحت في إدراك التعادل في الثواني الأخيرة لتتمدد المواجهة للوقت الإضافي.

استمر التعادل خلال الوقت الإضافي الذي تكون من 10 دقائق على شوطين.

وبعد انقضاء الوقت الإضافي بالتعادل تمددت المباراة لوقت إضافي جديد أنهته مصر في الثواني الأخيرة لصالحها بفضل تألق الحارس محمد علي.



وصف المباراة:

تقدمت مصر مبكرًا بأربعة أهداف متتالية خلال الدقائق الثلاثة الأولى قبل أن تسجل المجر هدفها الأول في الدقيقة الرابعة.

سجلت المجر هدفها الثاني وردت مصر بهدفين متتاليين لتصبح النتيجة 6/2.

قام كريم هنداوي بعدد من التصديات المتتالية ونجح كل من علي زين وأحمد هشام ومحمد ممدوح هاشم في ترجمة فرص مصر لأهداف ليتسع الفارق لـ5 أهداف.

حاول لاعبو المجر العودة وتضييق الفارق إلا أن هنداوي كان في الموعد.

استمر التألق الهجومي لنجوم مصر واستمر الفارق في الاتساع حتى انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/11.

افتتح علي زين أهداف مصر في الشوط الثاني بتصويبة قوية من التسعة أمتار بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط.

تصدى كريم هنداوي لتصويبة جديدة ليعود زين ويسجل هدفه السادس وتصبح النتيجة 19/14 مع مرور 35 دقيقة من أحداث اللقاء.

حصل أحد لاعي المجر على إيقاف لمدة دقيقتين إلا أنهم سجلوا خلال النقص العددي وأصبحت النتيجة 15/19.

تسبب هاشم في إيقاف جديد على أحد لاعبي المجر في الدقيقة 37 وسجل علي زين هدف مصر العشرين من رمية جزائية.

عاد كريم هنداوي للتعملق من جديد وتصدى لرمية جزائية مجرية وسجل أكرم يسري هدف مصري لتصبح النتيجة 22/16 مع مرور 40 دقيقة.

سجل المجريون 3 أهداف متتالية وتقلص الفارق لـ 3 أهداف مما استدعى حصول باروندو على وقت مستقطع لتصحيح الأمور في الدقيقة 42.

سجل محمد ممدوح هاشم ودودو هدفين متتاليين بعد الوقت المستقطع ليعود الفارق للاتساع وتصبح النتيجة 24/19 قبل ربع ساعة على النهاية.

عادت المجر لتقليص الفارق من جديد لـ3 أهداف لتصبح النتيجة 22/25 في الدقيقة 48.

حصل محسن رمضان على رمية جزائية وتسبب في إيقاف أحد لاعبي المجر لمدة دقيقتين. وترجم علي زين الرمية الجزائية لهدف جديد وأصبحت النتيجة 26/22 قبل 10 دقائق على النهاية.

قلصت المجر الفارق لهدفين فقط لتصبح النتيجة 24/26 مع الدقيقة الثانية والخمسين.

سجل علي زين هدفًا جديدًا من رمية جزائية حصل عليها يحيى الدرع في الدقيقة 53 لتتقدم مصر 27/24.

استبعد حكام المباراة إبرهيم المصري لدقيقتين، وسجل هاشم هدفًا لمصر وردت المجر سريعًا لتصبح النتيجة 28/25 قبل 5 دقائق على النهاية.

تألق محمد علي في أول ظهور له بحراسة المرمى وتصدى لكرة مجرية هامة للغاية كادت تضيق الفارق لهدف وحيد قبل 3 دقائق على النهاية.

عادت المجر وسجلت هدفًا جديدًا لتصبح النتيجة 27/28 قبل أقل من دقيقتين على نهاية اللقاء.

أهدرت مصر كرة توسيع الفارق وردت المجر بتسجيل التعادل لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل 28/28 لتمتد المواجهة للأوقات الإضافية.

تصدى محمد علي لأول تصويبة مجرية خلال الوقت الإضافي.

تقدمت المجر لأول مرة في المباراة إلا أن محسن رمضان تعادل سريعًا لينتهي النصف الأول من الوقت الإضافي بالتعادل 29/29.

لم ينجح لاعبو مصر في التقدم رغم النقص العددي المجري مع بداية النصف الثاني من الوقت الإضافي بعد استبعاد أحد لاعبي المجر لمدة دقيقتين.

أعاد علي زين التقدم لمصر بتصويبة قوية من خارج منطقة التسعة أمتار إلا أن المجر تعادلت سريعًا قبل دقيقة من نهاية الوقت الإضافي.

سجل عمر بكار هدفًا مصريًا جديدًا ولكن لاعبي المجر أدركوا التعادل قبل 6 ثوان لتمتد المباراة لوقت إضافي جديد.

تقدمت مصر مع بداية الشوط الأول من الوقت الإضافي الثاني عن طريق علي زين ولكن المجر تعادلت سريعًا من الهجوم المرتد.

تقدم علي زين لمصر من جديد وتعادلت المجر مرة أخرى من رمية جزائية قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي الثاني.

احتسب حكام اللقاء رمية جزائية جديدة للمجر إلا أن محمد علي تألق ونجح في إنقاذها ليبقي على التعادل 33/33 مع نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي الثاني.

سجل أحمد هشام هدفًا أعاد التقدم لمصر 34/33 مع بداية الدقائق الخمسة الأخيرة من الوقت الإضافي.

تعادلت المجر سريعًا ولكن بكار تقدم لمصر من جديد قبل 3 دقائق على النهاية.

تعادلت المجر مرة أخرى 35/35 قبل دقيقة واحدة على النهاية.

أحرز محمد سند التقدم المصري قبل نصف دقيقة من نهاية اللقاء وعاد جميع اللاعبين للدفاع وانتهت الثواني الأخيرة لتعلن عن فوز مصر بالمركز السابع بعد مباراة عصيبة.

حصل أحمد هشام (دودو) على جائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير خلال المواجهة ليعيد الجائزة للاعبي مصر بعد غيابها عنهم خلال مباريات الدنمارك والسويد وألمانيا.

بهذا الفوز نجحت مصر في الحفاظ على المركز السابع الذي حققته في البطولة الماضية التي أقيمت بمصر فيم اكتفت المجر بالمركز الثامن.