الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح ذهبية لتحسين عمر بطارية هواتف أندرويد الذكية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يقف عمر البطارية على الهاتف الذكي على عدة عوامل مثل عدد تطبيقات الخلفية قيد التشغيل ونمط الاستخدامات، فعلى الرغم من ذلك، فإن نفاد الطاقة في موقف مهم يمكن أن يكون مصدر إزعاج حقيقي وهناك احتمال ألا تكون نقطة الشحن متاحة دائمًا.

ولكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إطالة عمر بطارية هاتفك الذكي والتأكد من أنه يعمل طوال اليوم، فيما يلي عدد من النصائح يمكن أن تساعدك في تحسين هاتف أندرويد الذكي وفقًا لما ذكره موقع «gadgetsnow».

 

تقليل سطوع الشاشة:

يمكن أن تكون أحد أكبر الأسباب وراء استنزاف البطارية بشكل أسرع هو سطوع الشاشة، حيث يمكن أن يؤدي خفض سطوع الشاشة إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وإطالة عمر بطارية جهاز Android الخاص بك.

تقليل وقت إيقاف تشغيل الشاشة:

تسمح الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android للمستخدمين بتعيين الفاصل الزمني الذي يتم بعده إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا، سيؤدي تقليلها إلى زيادة عمر البطارية حيث ستؤدي إلى تشغيل الشاشة عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام بشكل أسرع لتوفير عمر البطارية.

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اضبط مستوى السطوع على التلقائي،

تأتي معظم الهواتف الذكية الحديثة مزودة بمستشعر الإضاءة المحيطة المسؤول عن الضبط التلقائي لسطوع الشاشة بناءً على البيئة المحيطة، حيث يمكن أن يساعد في تحسين عمر البطارية لأنه يقلل تلقائيًا من سطوع الشاشة في المناطق المظلمة.

إيقاف تشغيل بعض المميزات:

الاهتزازات تستخدم طاقة أكثر من نغمات الرنين، لذا فإن إيقاف تشغيل الاهتزازات يمكن أن يساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

تقييد التطبيقات ذات الاستخدام العالي للبطارية:

تستهلك تطبيقات الخلفية الكثير من موارد النظام مما يؤدي في النهاية إلى زيادة استهلاك البطارية، حيث يمكن أن يساعد إيقاف تشغيل خدمات الخلفية، خاصة تلك التي تستهلك المزيد من الطاقة، في تحسين عمر البطارية.

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استخدم وضع توفير الطاقة:

تأتي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android مزودة بأوضاع موفرة للطاقة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطالة عمر البطارية عن طريق إيقاف تشغيل خدمات الخلفية وتقليل سطوع الشاشة وفي بعض الحالات تقليل أداء وحدة المعالجة المركزية.

إغلاق التطبيقات غير المستخدمة:

يمكن أن يؤدي تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد إلى استنفاد طاقة البطارية بسرعة، أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها للحفاظ على الطاقة.

استخدام سمة سوداء أو داكنة:

يمكن أن يوفر الوضع الداكن أو المظهر الأسود عمر البطارية على شاشات OLED عن طريق إيقاف تشغيل وحدات البكسل التي قد تعرض اللون الأسود.

سطوع الشاشة عمر بطارية هاتفك الذكي بطارية هاتفك gadgetsnow Android هاتف Android

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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