الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ«50 غرزة».. صاحب محل ورد يصيب شقيقين في شبين الكوم

مشاجرة
مشاجرة

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إصابة مهندس وشقيقه بجروح في أنحاء جسدهما عقب نشوب مشاجرة أثناء شرائهما الورود.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كلا من "م ع ف " مهندس بترول، والذى أصيب إصابات متفرقة أدت إلى التدخل الجراحى بـ 50 غرزة جراحية، وشقيقه "م ع ف" والذى تم احتجازة بالمستشفى فى حالة خطرة. 

وبسؤال أهلية المصابين، أكدا أن المتورطين فى إصابة الشقيقان كلا من "ح ح ا "، ونجله "ي" أصحاب محل لبيع الورود بالمنوفية، مؤكدين أنهما تشاجرا مع الشقيقين أثناء قيامهما بشراء الورود، وتم الاعتداء عليهما بالضرب بالمقصات. 

وتم تحرير المحضر رقم 2498 لسنة 2023 ، جنح بندر شبين الكوم، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

صاحب محل ورد إصابات متفرقة بمحافظة المنوفية أمن المنوفية صاحب محل مستشفى شبين الكوم الجامعي مدير أمن المنوفية محل لبيع الورود

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وائل لطفي

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بـ«50 غرزة».. صاحب محل ورد يصيب شقيقين في شبين الكوم

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