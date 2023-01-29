الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

رمضان كريم
رمضان كريم

يواصل صناع مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، والذي تصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الأخيرة بسبب بحث جمهور الموسم الأول منه عن موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني.

موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

واستقر صناع مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني بقيادة المخرج اسلام خيري على موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني وذلك خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2023 الجاري، بعدما كان من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني وتحديدا العام الماضي.

تفاصيل مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، خطوطًا درامية جديدة فى الأحداث، وظهور أكثر من شخصية جديدة، إلا أن ما يربط الجزأين، أن أحداثهما تدور خلال شهر رمضان.

وعرض الجزء الأول من المسلسل فى رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روبى وسيد رجب وريهام عبد الغفور والراحل محمود الجندى وغيرهم.

ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.

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مسلسل رمضان كريم الموسم الأول 

وتكون فريق عمل الجزء الأول من المسلسل من روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، سلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، ونهى صالح وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.
 

ودارت أحداث المسلسل في إطار أجواء شهر رمضان في الحارة الشعبية، وذلك من خلال فتاة تتبرأ من عائلتها الفقيرة، وتدّعي أنها من عائلة ثرية قبل أن تقع في حب شاب، ومن هنا تبدأ الأحداث.

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مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

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