الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 شهد استقرارًا في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، وتصدر سعر الدولار اليوم الأحد محركات البحث على «جوجل»، خلال الفترة الماضية. 

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر

يرصد «الدستور» أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية حيث استقر سعر الدولار اليوم الأحد ليسجل 29.82 جنيه للشراء، و 29.92 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

 

انخفضت أسعار الليرة اللبنانية أمام الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 بالسوق السوداء، خلال نهاية التعاملات الصباحية حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، إلى 60.000 ليرة للشراء، و 60.500 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

 

شهدت عملة البيتكوين اليوم الأحد 29 يناير استقرارًا أمام الدولار الأمريكي لتسجل 20.752.63 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار اليوم في سوريا

 

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 في سوريا ليسجل نحو 6475 ليرة للشراء، و6550 ليرة للبيع في أسواق العاصمة دمشق.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

29.73 جنيه للشراء.

 

29.83 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

29.71 جنيه للشراء.

 

29.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

29.83 جنيه للشراء.

 

29.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

 

29.82 جنيه للشراء.

 

29.92 جنيه للبيع.

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