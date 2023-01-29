الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مباشر 40 دقيقة.. مصر تتقدم على المجر 22-16 فى مونديال اليد

منتخب مصر
منتخب مصر

انقضت 40 دقيقة من مواجهة رجال منتخب مصر لكرة اليد أمام المجر في مباراة تحديد المركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد.

وتُلعب المباراة في صالة تيلي تو أرينا في العاصمة السويدية استكهولم.

دخلت مصر المواجهة بحثا عن الفوز والحفاظ على المركز السابع الذي حققه الفراعنة في النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في مصر.

وتسيطر مصر على المباراة منذ بدايتها دفاعا وهجوما حيث تصدى كريم هنداوي للعديد من التصويبات المجرية فيم تكفل علي زين وأحمد هشام وهاشم بتسجيل الأهداف وتوسيع الفارق.


تقدمت مصر مبكرا بأربعة أهداف متتالية خلال الدقائق الثلاثة الأولى قبل أن تسجل المجر هدفها الأول في الدقيقة الرابعة.

سجلت المجر هدفها الثاني وردت مصر بهدفين متتاليين لتصبح النتيجة 6/2.

قام كريم هنداوي بعدد من التصديات المتتالية ونجح كل من علي زين وأحمد هشام  ومحمد ممدوح هاشم في ترجمة فرص مصر لأهداف ليتسع الفارق ل5 أهداف.
حاول لاعبو المجر العودة وتضييق الفارق إلا أن هنداوي كان في الموعد.

استمر التألق الهجومي لنجوم مصر واستمر الفارق في الاتساع حتى انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/11.

افتتح علي زين أهداف مصر في الشوط الثاني بتصويبة قوية من التسعة أمتار بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط.

تصدى كريم هنداوي لتصويبة جديدة ليعود زين ويسجل هدفه السادس وتصبح النتيجة 19/14 مع مرور 35 دقيقة من أحداث اللقاء.

حصل أحد لاعبي المجر على إيقاف لمدة دقيقتين إلا أنهم سجلوا خلال النقص العددي وأصبحت النتيجة 15/19.

تسبب هاشم في إيقاف جديد على أحد لاعبي المجر في الدقيقة 37 وسجل علي زين هدف مصر العشرين من رمية جزائية.

عاد كريم هنداوي للتعملق من جديد وتصدى لرمية جزائية مجرية وسجل أكرم يسري هدفاً مصرياً لتصبح النتيجة 22/16 مع مرور 40 دقيقة.

منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد مصر هنداوي المجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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