أستاذ استثمار يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى أرمينيا

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرمينيا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الزيارة تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والأرميني، وأن الدولة المصرية تسعى لإيجاد علاقات قوية مع عدد كبير من دول العالم في إطار من التنوع.

وأضاف أن هذه العلاقات من المرونة والتنوع تعطينا قدرًا أكبر من التعامل مع الأزمات والتحديات الكبرى، موضحًا أن حجم العلاقات بين الجانبين يحتاج إلى دفعة كبيرة، سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى وجود كم كبير من السياحة الأرمينية، موضحًا أن المباحثات مع الرئيس الأرميني تم خلالها التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدءوب لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل.