الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة الـ 71

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة؛ لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ71  لعيد الشرطة.

فى بداية اللقاء، أكد الفريق أول محمد زكى أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية الخالدة تبرهن وتؤكد على ما يحمله رجال الشرطة من روح  الوطنية والنضال وتعكس مدى تلاحم الشعب المصرى مع شرطته فى سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

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وقال إن تلك البطولات ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود، معرباً عن تقديره لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات متواصلة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والتصدى بكل حسم لأى مساس بأمن الوطن وإستقراره.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية بدور القوات المسلحة الباسلة فى دعم الأمن والاستقرار فى كافة ربوع البلاد مما ساهم فى دفع عجلة التنمية، مشيراً إلى عمق الروابط والتعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم فى القوات المسلحة باعتبارهما جناحا الأمن للأمة المصرية.

وأكد أن ما تقدمه المؤسستين العريقتين من جهود لحماية الوطن وفاءً لتطلعات الشعب المصرى العظيم سيظل يخلده التاريخ على مر العصور.

هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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