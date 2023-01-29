الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

15 دقيقة.. تقدم فراعنة اليد على المجر 12 - 7

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

تقدم منتخب الفراعنة على نظيره المجرى، فى أول 15 دقيقة من عمر المباراة بنتيجة 12 - 7، فى ختام مشواره ببطولة العالم لكرة اليد المقامة فى بولندا والسويد لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويسعى منتخب الفراعنة فى هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع الذى حققه الفراعنة فى آخر نسخة 2021 والتى أقيمت فى مصر.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 .

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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