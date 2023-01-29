الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

8 مصابين فى مشاجرة بين الأهالى بقرية فى الشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 8 أشخاص بمحافظة الشرقية، في وقوع مشاجرة بمركز الحسينية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى الحسينية المركزي كل من "منى.أ"، 28 سنة، و"أحمد.ع.د"، 24 سنة، و"عبد السميع.ع.د"، 28 سنة، و"محمود.م.ع"، 25 سنة، و"محمد.ع.ال"، 64 سنة، و"سونيا.م.ع"، 35 سنة، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"وائل.م.ع" 34 سنة، مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر، و"أحمد.م.ع"، 34 سنة، مصابا بجرح قطعى بالذراع اليسرى، وجميع المصابين مقيمون بقرية المناجاة الكبرى، بدائرة مركز الحسينية، وتبين إصابتهم فى وقوع مشاجرة، بين الأهالي بقرية المناجاة.

تم نقلهم جميعا لمستشفى الحسينية المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، استقبل مستشفى أبوحماد المركزي، 5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى سابقا اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كلا من: "حلمى.ال.ع" البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه "نبيل" البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني "أدهم" البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر "محمد" البالغ من العمر 17 عامًا، و"محمود.ج.ال" البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وتبيَّن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

كما أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر تعدى آخرين عليهم، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

حيث ورد بلاغا يفيد بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة "ابن العاص"، دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص.

إصابة 8 أشخاث وقوع مشاجرة رية المناجاة مركز الحسينية تلقي العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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