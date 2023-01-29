انطلاق مباراة مصر والمجر فى بطولة العالم لكرة اليد

انطلقت منذ قليل، مباراة كرة اليد بين منتخب مصر ونظيره المجرى، فى ختام مشواره ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويسعى منتخب اليد فى هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع الذى حققه الفراعنة فى آخر نسخة 2021 والتى أقيمت فى مصر.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 .