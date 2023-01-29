خبير سياسات دولية: مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الاستقرار فى السودان وليبيا

تحدث الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما يحدث في فلسطين، وهل يؤثر ذلك على حديثها بشأن ليبيا والسودان.

وقال سنجر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الأحد، إن الولايات المتحدة تنظر إلى القضايا التي تحيط بمصر الآن أنها تحتاج إلى تعاون مُثمر بين البلدين، مؤكدًا أن التصعيد الأخير الذي حدث في فلسطين سيأخذ اهتمامًا كبيرًا في اللقاء الذي سيُعقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأشار إلى أن القضايا الإقليمية مثل السودان وليبيا وقضية سد النهضة مهمة جدًا بالنسبة للإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في التعاون مع الأطراف في السودان، والدعوة إلى الحوار في القاهرة، بالإضافة إلى السعي إلى استقرار ليبيا ومساعدة الليبيين في تحقيق الاستقرار.