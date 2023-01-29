كاتب صحفى: العلاقات المصرية الأرمينية تمتد لفترات طويلة

كشف الكاتب الصحفي، صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ملامح العلاقات التاريخية مع أرمينيا، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرمينيا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي عقد مباحثات مع نظيره الأرميني استعرضا خلالها جهود مصر لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن العلاقات المصرية الأرمينية تمتد لفترات طويلة منذ عصر محمد علي، حيث تم الاستعانة بالأرمن في الحرف الدقيقة والتجارة، فضلًا عن هجرة الأرمن إلى مصر.

وأشار إلى أن هناك حوالي 18 ألف مواطن أرميني هاجروا إلى مصر، من بينهم 8 آلاف مواطن يحملون الجنسية المصرية من أصول أرمينية.

وأكد أن مباحثات الرئيس السيسي، مع نظيره الأرميني، تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.