الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

حلمي بكر من داخل
حلمي بكر من داخل المستشفى

يواصل الموسيقار حلمي بكر تلقي العلاج واحتجازه داخل أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

ويمكث حلمي بكر داخل المستشفى لمدة تجاوزت الـ9 أيام، وذلك منذ نقله في يوم 20 يناير الماضي بعد تعرضه لاحتباس مياه في الرئة وارتفاع شديد في ضغط الدم.

وما زال الأطباء يتابعون حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية، وذلك بعد أن غادر الأيام الماضية العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية لحين استقرار الحالة الصحية له، ويعاني «بكر» في الوقت الحالي من كحة شديدة على الصدر، وهي أحد آثار المياه التي كانت متراكمة على الرئة، ويقوم الطاقم الطبي الذي يتابع حالته بعلاج المخاط الزائد على الصدر الذي يعاني منه.

تحسن الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وقال حلمي بكر، لـ"الدستور"، إن حالته الصحية حاليًا في تحسن شديد، مشيرًا إلى أنه سوف يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لم يتركه لحظة منذ دخوله إلى المستشفى، كما تواصل معه وسانده المطرب حلمي عبدالباقي، أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وقاما بعمل اللازم في المستشفى الذي يمكث فيه، موجهًا لهما الشكر على الدعم والمساندة.

ومن المقرر أن يغادر حلمي بكر المستشفى ويعود إلى منزله فور استقرار حالته الصحية بشكل كامل وعلاج مشكلة الكحة الزائدة.

حلمى بكر يكشف لـ«الدستور» تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للمستشفى

 

وكان حلمي بكر قد طالب بمنع الزيارة له من قبل الباحثين عن الترند ومن لا تجمعه بهم علاقة مباشرة، وذلك بعد زيارة له من قبل عدد من الأشخاص ممن لا تربطه بهم أي علاقة مباشرة بالمستشفى ويصرون على التقاط الصور معه رغم حالته الصحية المعروفة للجميع.

حلمي بكر من داخل المستشفى 

لأول مرة.. «الموسيقيين» تمنح حلمى بكر درع النقيب الشرفى للنقابة

حصل الموسيقار حلمي بكر، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، على درع النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، والتي منحها له النقيب مصطفى كامل، وتقدم لأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية، وذلك أثناء احتفالية تجديد وترميم مقر نقابة المهن الموسيقية الرئيسي بوسط البلد بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والموسيقيين وأعضاء النقابة ومجلسها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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