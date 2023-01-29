مصرع شخص فى حادث تصادم بالفيوم

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بين سيارة فنطاس محملة بغازات صناعية، وأخرى "نقل" بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بحدود محافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من هيئة الإسعاف بالحادث، وتبيّن من التحقيقات وقوع تصادم بين سيارة فنطاس محملة بغازات صناعية، وأخرى "نقل" بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بحدود محافظة الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، أسفر الحادث عن مصرع شخص، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.