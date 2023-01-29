معرض الكتاب ينظم ندوة توعوية ضد المخدرات (فيديو)

نظم صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، ندوة توعوية ضد المخدرات، حيث تفاعل الزائرين مع مسؤولي الصندوق.

قالت أميرة رجب، المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنهم أقاموا جناح لمبادرة "أنت أقوى من المخدرات" داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي، متابعةً أن الصندوق يهدف بشكل أساسي لخفض الطلب على المخدرات من خلال رفع وعي جميع فئات المجتمع عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأردفت "رجب"، أن ذلك يتم لكل فئة عمرية عن طريق برنامج خاص وأنشطة تفاعلية غير تقليدية للتجاوب مع أهداف الصندوق، ونظموا الورش المختلفة لإدخال البهجة على قلوب الأطفال وتوعيتهم بمخاطر التعاطي والإدمان، موضحةً أن الألعاب الترفيهية المختلفة هدفها توعية الشباب بخطوات التعافي من إدمان المواد المخدرة، كما وفر الصندوق خدمات أخرى بالمجان وفي سرية تامة.

وأشارت المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن الصندوق يحاول توصيل رسالة لرفع الوعي لدى المواطنين من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، موضحةً أن الصندوق شهد تفاعل كبير خلال الأيام الأربعة الأولى للمعرض من قبل الأطفال والشباب وكبار السن.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.