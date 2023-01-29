الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«دب على المريخ».. القاهرة الإخبارية ترصد آخر اكتشافات ناسا (فيديو)

المريخ
المريخ

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا يرصد آخر اكتشافات وكالة ناسا.

وأوضح التقرير أن جامعة أريزونا الأمريكية شاركت صورة على ارتفاع 250 كيلومترا فوق سطح كوكب المريخ، حيث أثارت الصورة جدلًا كبيرًا بسبب احتوائها على شكل غريب يشبه وجه حيوان الباندا.

ووفقا للجامعة، تم التقاط هذه الصورة لتشكيلة من التكوينات الجيولوجية ديسمبر 2022، بواسطة مسبار فضائي لناسا أطلق في 12 أغسطس 2005 من كيب كانافيرال فلوريدا.

وتظهر نسخة من الصورة الملتقطة أن التكوين المعني يمتد قطره لحوالي 2000 متر.

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