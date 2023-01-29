الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك التجاري الدولي مصر CIB يستحوذ بالكامل على بنك Mayfair في كينيا

البنك التجاري
البنك التجاري

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك القطاع الخاص الرائد في مصر، عن استحواذه بالكامل على بنك Mayfair CIB في كينيا بعد الاستحواذ على الحصة المتبقية 49%.

وتعليقًا على الصفقة، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصرCIB: «نحن سعداء وممتنون لهذا الاستحواذ وبالثقة من محافظ البنك المركزي الكيني، لأننا نؤمن إيمانًا راسخًا بمدى أهمية الاقتصاد الكيني والفرص الواعدة للبنك تنفيذاً لاستراتيجية البنك للتوسع في القارة الإفريقية».

وأشاد بالفرص الواعدة في الاقتصاد الكيني ، وأكد: «متحمسون لأن نكون جزءًا من المنظومة الاقتصادية في كينيا ومستقبلها كما سنسعى على تنمية وتطوير البنك كما نتعهد  لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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