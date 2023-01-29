الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نيافة الأنبا توماس يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية أم النور بإمبابة

الكنيسة
الكنيسة

ترأس صباح اليوم، نّيافة الأنبا توماس عدلي مُطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية أم النور، بإمبابة

وشارك نيافته القدّاس الآباء رعاة الكنيسة، القُمُّص أبرام مرجان، راعي الكنيسة، والأب بيّوس فرج، والأب ميشيل عبدالله.

شارك القدّاس أيضًا القُمُّص يوحنّا زكريا، راعي كنيسة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا، والأب أنطونيوس زكّا، مدير الدّراسات بكلّيّة العلوم الدّينيّة واللاّهوتيّ، بالمعادي.

وفي كلمته، شكر نيافته الآباء الرّعاة، والخدّام، وأوليّاء الأمور، كما أجرى الأنبا توماس حوارًا مع الأطفال قال: إنّ الغرض من التّكوين هو الاحتفال بكم بالإعلان عن بداية مسئوليتكم عن أنفسكم في الإيمان.

وفي كلمة الأب الرّاعي، قام بشكر الآباء والأمهات والأطفال على اهتمامهم، وإصرارهم طيلة ستة أشهر من التّكوين، كما قام بشكر كل من الأخوات الخادمات، الأخت مرثا فوكيه، الأخت إيريني ألبير، الأخت رضا منير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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