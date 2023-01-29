الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة البيئة ومحافظ أسيوط يشاركان في حملة تشجير ضمن «100 مليون شجرة»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدة فعاليات خلال زيارتها للمحافظة؛ لافتتاح وتفقد عددا من مشروعات البرنامج الوطنى للنهوض بمنظومة المخلفات منها تنفيذ حملة تشجير وزراعة بعض الأشجار داخل المحطة الوسيطة بمركز أبوتيج أثناء افتتاحها.

IMG-20230129-WA0079

جاء ذلك بحضور ممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وقيادات المحافظة في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

IMG-20230129-WA0081

وقالت وزيرة البيئة إن تلك الحملات تأتي ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" حيث يتم خلالها التوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وتشجيعا للمواطنين للحفاظ على البيئة.

IMG-20230129-WA0081

وأضافت أن الوزارة تقوم بحملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ حيث تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع المحافظين، ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الأشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

IMG-20230129-WA0071

من جانبه أكد محافظ أسيوط أهمية عوائد المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادي "زيتون وموالح ورمان أو أشجار خشبية "ماهوجني والجاتروف" أو أية أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي بالإضافة إلى مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء وامتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة في أعمال التشجير وزراعة الأشجار بقرى ومراكز المحافظة وبكافة المواقع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

IMG-20230129-WA0072

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة بالتعاون مع البيئة والزراعة والوحدات المحلية والمخلفات الصلبة تقوم بحملات تشجير واسعة على جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية وعواصم المدن ضمن المبادرات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للاخضر اللتان أطلقهما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، منوها بأنه تم خلال الأيام الماضية إطلاق مبادرة مستقبل أخضر في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني تستهدف جميع المراكز والأحياء لمدة شهر يتم خلالها زراعة الأشجار وتكثيف برامج التوعية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة أو زينة بالطرق والشوارع وأمام المنازل واستبدال أماكن القمامة بالزراعة وتنفيذ حملات نظافة وعمل الندوات التوعوية للاهالي عن كيفية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من القمامة.

IMG-20230129-WA0074
100 مليون شجرة إدارة المخلفات الصلبة الاحتباس الحرارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الحفاظ على البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الصحة العامة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية المساحات الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

بشأن عمل المخابز.. قرار مهم وعاجل من وزير التموين

الجاليات المصرية الأمريكية تجري جولة بالمدن السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة «أيامى» بمعرض الكتاب

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع