«القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة (فيديو)

كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، عن آخر تطورات وتوترات الأوضاع في الأراضي المحتلة، قائلة إن القوات الإسرائيلية تقوم بردم ولحم الأبواب والنوافذ لمنزل الشهيد خيري علقم، بعد عملية إطلاق النار التي حدثت عند مستوطنات النبي يعقوب، والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وتحدثت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عن الاعتداءات للمستوطنين في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، لافتة إلى أن مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية تحدث أن المستوطنين ارتكبوا هجومًا على المنازل والمركبات الفلسطينية، واقتلاع 200 شجرة زيتون جنوب نابلس.

المستوطنون يهجمون على مركبات المواطنين الفلسطينيين

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية: في مدينة رام الله، قام المستوطنون بحرق منزلين ومركبتين للفلسطينيين، بالإضافة إلى تجمعات للمستوطنين يوم أمس على مفارق الطرق هجموا فيها على مركبات المواطنين الفلسطينيين.