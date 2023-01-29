«صن»: رونالدو يدعو 4 من أصدقائه المقربين في مانشستر يونايتد إلى السعودية

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، توجيه دعوة لبعض أصدقائه في مانشستر يونايتد الإنجليزي لزيارته في السعودية.

رونالدو يدعو 4 من أصدقائه المقربين في مانشستر يونايتد لزيارته في السعودية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن رونالدو قرر دعوة أقرب أصدقائه في مانشستر يونايتد لزيارته في السعودية، أو ترتيب زيارة إلى لشبونة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن السبب وراء دعوة رونالدو، كونه يرى أنه لم يوّدع زملاءه في مانشستر يونايتد بشكل مناسب، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، عندما كان مع منتخب بلاده البرتغال أثناء نهائيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت في قطر.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن رونالدو بعث رسائل "واتساب" لبعض أصدقائه المقربين، من أجل الالتقاء بهم وتوديعهم بشكل مناسب، بعدما غادر مجموعة لاعبي مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مصدر من مانشستر يونايتد، مؤكدًا على وجود بعض اللاعبين الذين يحترمون رونالدو، وكانوا يشعرون بالحزن بعد رحيله عن صفوف الفريق دون توديعه.

وكشفت الصحيفة، أن رونالدو بعث رسائل إلى مواطنه برونو فرنانديز، الإنجليزي هاري ماجواير، الفرنسي رافائيل فاران والبرازيلي كاسيميرو، ودعاهم إلى منزله الجديد في لشبونة والسعودية لمشاهدته وهو يلعب.

موعد مباراة النصر المقبلة

ويستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره الفتح، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، متفوقًا على الهلال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

وكان فريق النصر قد تلقى هزيمة قاسية أمام اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، بنتيجة 1-3، في مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.