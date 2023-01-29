الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ علوم سياسية: زيارات الرئيس السيسي الخارجية تستهدف دفع التعاون الاقتصادي

زيارات الرئيس السيسي
زيارات الرئيس السيسي الخارجية

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجاليات الموجودة في العديد من الدول لها تأثير كبير في إطار العلاقات المتبادلة بين عدد كبير من الدول، موضحًا أن الجالية الأرمينية تلعب دورًا في تنمية علاقات البلدين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن الأزمات الأخيرة ومنها جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وضعت دول العالم أجمع أمام تحدٍ لفكرة تعميق العلاقات الثنائية المشتركة، وإيجاد مخرج لهذه الأزمات من خلال التعاون المشترك.

وأوضح الشيمي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالية لعدد من الدول مثل الهند وأذربيجان أو أرمينيا، تستهدف دفع التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري مع هذه الدول، وتأكيد تعميق العلاقات، وإيجاد حلول مشتركة فيما يتعلق الأزمة التي يعانيها المجتمع الدولي.

استاذ العلوم السياسية أرمينية استاذ علوم سياسية التبادل التجاري الحرب الروسية التعاون الاقتصادى الروسية الأوكرانية العلاقات المتبادلة

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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