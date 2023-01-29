الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تنظم فعاليات المهرجان الكشفي السابع في فبراير

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع لجوالي وجوالات كليات الجامعة، في الفترة من ١ إلى ٥ فبراير المقبل، بالمخيم الكشفي الدائم بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح جامعة سوهاج في بيان لها، أن المهرجان يهدف إلى نشر الحركة الكشفية، وتعزيز الحث القيادي والثقافي العلمي لدي الطلاب، وإكسابهم مزيد من المهارات والخبرات.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان يشارك به كليات الجامعة المختلفة وعددها ١٧ كلية، ويهدف إلى تنمية المهارات اليدوية للطلاب المشاركين بالمهرجان، كما يتضمن العديد من الأنشطة الخارجية.

وأضاف صبري إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب أن المهرجان سيتضمن ايضاً عدد من المعسكرات الكشفية، التشجير، الدهان والصناعات الخشبية، فيما يساهم في صقل قدرات الطالب العملية والموازنة بينها وبين الأنشطة الفكرية.

كما أجرى الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج، للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، يصاحبه الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

وتفقد رئيس الجامعة عدد من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، والتأكد من توافر البيئة المناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون وقوع أي مشكلات، مشددًا على ضرورة تواجد أساتذة المقررات، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفق المعايير المتفق عليها، بالإضافة إلى التواجد المستمر لأعضاء الإدارات الطبية والأمنية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات دور يناير ٢٠٢٣، يؤديها هذا العام ١٧٣٦ طالب وطالبة، منهم ١١٤٧ دارس بالشراكة مع جامعة القاهرة، و٥٨٩ دارس بالشراكة مع جامعة المنيا، مشيراً إلى أن الامتحانات بدأت اليوم وتستمر حتى ١٤ من فبراير القادم، وتعقد داخل مجمع المدرجات المركزية والمدرجات المجاورة لمبني مركز التعليم المدمج.

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل، أنه تم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل تام، لضمان تأدية الطلاب للامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة، موضحاً أنه تم اعتماد تشكيل لجان الكنترولات، واللجان الطبية والأمنية وجميع المشاركين والمكلفين بأعمال الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات تجري على فترتين الصباحية من ١٠ حتى ١٢ ظهراً، والمسائية من ١ حتى ٣ عصراً.

إدارة الجوالة والخدمة العامة الإدارة العام الإدارة العامة لرعاية الشباب الإدارة العامة التعليم والطلاب الجمهورية الجديدة الدكتور عبد الناصر المشاركين بالمهرجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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