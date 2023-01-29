الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» من تونس: هيئة الانتخابات التشريعية وضعت مراقبين لتجنب التجاوزات

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية في تونس

علقت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، اليوم الأحد، على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس.

وقالت إن إقبال المواطنين التونسيين على الانتخابات التشريعية يبدو طبيعيا، فيما توجَد النقاط الأمنية بشكل طبيعي وهادئ حتى الآن، مضيفة أن هيئة الانتخابات تشير إلى العقبات التي تحول دون مشاركة بعض الناخبين في هذا الاقتراع.

وأضافت أن هيئة الانتخابات التونسية وضعت ضمانات لرفع عدد المشاركين في الاقتراع في دورته الثانية، حيث قامت بحملة دعائية  للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، موضحا أن الهيئة وضعت مراقبين سير الحملة الدعائية والاقتراع لتجنب التجاوزات التي يمكن أن يرتكبها المترشحون في هذا الاقتراع.

انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس

وانطلقت في تونس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث يتنافس 262 مرشحا، من بينهم 34 امرأة، على ما تبقى من مقاعد البرلمان المقبل، وتترقب الأوساط السياسية في تونس نسبة الإقبال على التصويت.

كما دعا نحو 7.8 ملايين ناخب تونسي للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان تونس، ليتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد "من أصل 161"، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق رسمها الرئيس قيس سعيد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي.

جدير بالذكر أن عدد المصوتين وصلوا حتى الساعة 11 صباحا، 368475 ناخبا، حيث كان الإقبال في هذه الجولة الأفضل بالنسبة للجولة الأولى.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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