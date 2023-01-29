الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الشرطة الـ 71

أوفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من ضباط وضابطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام من ذوي الهمم، ونزلاء أحد مستشفيات علاج الأورام بمحافظة القاهرة لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة.

حيث تم خلال تلك الزيارات توزيع عدد من الهدايا على النزلاء، وأعرب القائمون على إدارة دور الرعاية والمستشفيات عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل، متمنين لهم دوام التوفيق في أدائهم مهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.