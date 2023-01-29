الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الشرطة الـ 71

الداخلية تحتفل مع
الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الشرطة

أوفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من ضباط وضابطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام من ذوي الهمم، ونزلاء أحد مستشفيات علاج الأورام بمحافظة القاهرة لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة.

حيث تم خلال تلك الزيارات توزيع عدد من الهدايا على النزلاء، وأعرب القائمون على إدارة دور الرعاية والمستشفيات عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل، متمنين لهم دوام التوفيق في أدائهم مهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

حقوق الانسان وزارة الداخلية مستشفيات علاج الأورام الاحتفال

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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