الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2023

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

يبحث العديد من طلاب الصف الأول الإعدادي وباقي سنوات النقل في الشهادة الإعدادية عن نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2023، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري.

امتحانات الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2023

ويتصدر البحث عن نتيجة الصف الأول الاعدادي محرك البحث العالمي جوجل خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023  التي  انطلقت يوم الاثنين 9 يناير واستمرت حتى يوم الأحد 15 يناير، وامتحن الطلاب في داخل لجان امتحانات مراقبة ومؤمنة بالكامل وسط إجراءات احترازية لحمايتهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2023

وحسبما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية فإن نتيجة نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم أول 2023 تتوزع بواقع 80% لاختبار الترم الأول، بالإضافة إلى 10% لدرجات امتحان الشهر، و5% لدرجة الانضباط والالتزام، وأخيراً 5% لدرجات السلوك.

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توزيع درجات الصف الأول الإعدادي القليوبية الترم الأول 2023

كما أوضحت المديرية أن درجات النتيجة تتوزع بواقع 80 درجة لمادة اللغة العربية، و 60 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و 60 درجة لمادة الرياضيات، و40 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، و 40 درجة العلوم،و 20 درجة لمادة الحاسب الآلي، و20 درجة لمادة التربية الفنية، و40 درجة لمادة التربية الدينية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالقاهرة 2023 بالرقم القومي

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 بجانب من 50 درجة محسوبة للمشروعات البحثية وهي لا تضاف للمجموع النهائي للطالب، مع العلم أنه في حالة رسوب الطالب في هذه المادة يعيد البحث خلال فترة امتحانات الدور الثاني.

نتيجة الصف الأول الإعدادي القليوبية ترم أول 2023

تتولى إدارات التربية والتعليم في محافظة القليوبية الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2023، حيث يتم تصحيح النتيجة داخل الإدارات التعليمية على مستوى صفوف النقل في المرحلة الإعدادية، وتقوم كل إدارة تعليمية بتوزيع النتيجة على المدارس التابعة لها، وعلى الطلاب الاستفسار على النتيجة الخاصة بهم من خلال إدارة المدرسة التي يتبعوا لها.

 رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي  2023 

ويمكن للطلاب في محافظة القليوبية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال الضغط على هذا الرابــــــــط 

لينك نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2023

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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