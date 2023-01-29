الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معلومات الوزراء يطلق دورة تدريبية لدعم مشاركة شباب الباحثين في اتخاذ القرار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نظم منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دورة تدريبية، اليوم، حول مجالات إعداد وكتابة موجز أوراق السياسات العامة لشباب الباحثين ضمن مبادرة «شباب من أجل التنمية» وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع شباب الباحثين وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار، بتقديم أوراق بحثية وبدائل للسياسات اعتمادًا على منهجيات علمية رصينة، بما يعزز التواصل المجتمعي مع المجتمع الأكاديمي، ويوفر قنوات متعددة للحوار مع شباب الباحثين لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم بما يدعم متخذ القرار.

وكان منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد نظم مسابقة بحثية بين شباب الباحثين في أغسطس 2021، حول مجالات إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة، وانتهت بإعلان فوز 6 فرق بحثية خلال عام 2022، لتبدأ بعدها فعاليات الدورة التدريبية للفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية التي نظمتها وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية.  

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات الدورة التدريبية حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة عدد من الجامعات، مثل (جامعة المنصورة، وجامعة بورسعيد، وجامعة عين شمس، وجامعة بني سويف، وجامعة القاهرة)، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياسة العامة، وهم: د. غادة برسوم، أستاذ مشارك ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمستشارة بمنظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولي والتي لها العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، ود. خالد عبد الحليم، مدرس زائر السياسة الحضرية بقسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستشاري البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل الدولية، ود. محمد القرماني، أستاذ مساعد السياسة العامة بالجامعة الأمريكية، ورئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري، ومدير ملفات التعاون الإنمائي بين الحكومة المصرية وعدد من مؤسسات التمويل الإقليمية والصناديق العربية بوزارة التعاون الدولي، فضلا عن فريق عمل منتدى السياسات العامة ونخبة من المتخصصين في مجال السياسة العامة بالمركز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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