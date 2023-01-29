الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«دعوتي إيه».. نيافة الأنبا عمانوئيل يترأس لقاء الدعوات بالإيبارشية

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل عياد

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس يوم الدعوات بالإيبارشية، وذلك تحت شعار "دعوتي إيه"، بمقر المطرانية، بالأقصر.

May be an image of 5 people, people standing, people sitting and indoor

جاء ذلك بمشاركة عدد من شباب الإيبارشية، ومسؤولي لجنة الدعوات. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب النيافة، حيث أكد في كلمة العظة أن الله يدعونا للفرح والبشرى السارة. فدعوة كل مسيحي هي دعوة لعيش الفرح، وتركه يشع لمن حولنا.

May be an image of 5 people, people standing and indoor

وأضاف الأب المطران: إن أكثر ما يفرح قلب نيافته وقلوب جميع الكهنة هو اللقاء بأشخاص فرحين، رغم صعوبة الحياة وتجاربها خاصة المرضى، الذين يشع وجههم بالفرح، وينطقون كلمات الشكر والحمد.

May be an image of 15 people and people standing

وذكر راعي الإيبارشية أيضًا أن القديس بولس الرسول كتب رسالته لأهل فيلبي في السجن، وهو يدعو الآخرين لعيش الفرح بقوله: "افرحوا في الرب دائمًا وأقول افرحوا".

May be an image of 10 people, people standing and indoor

تضمن اليوم أيضًا فقرة الترانيم الروحية، أعقبها لقاء تكويني، قدمه الأب لوقا عايد الفرنسيسكاني، بعنوان "ادخل إلى العمق، حيث احتوت المحاضرة على المجموعات، والمناقشات المتبادلة بين الحضور.

May be an image of 6 people, people standing and indoor

تلا ذلك، بعض المرافقات الشخصية، والسجود أمام القربان المقدس من خلال لقاء روحي بعنوان "أتحبني"، مع الأخت مريم عبد التواب، من الراهبات الإليزابتيين.

May be an image of 7 people, people standing, people sitting and indoor

من جهة أخرى ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى مسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

May be an image of 2 people and indoor

جاء ذلك، لوضع رؤية موحدة لخدمة الإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية.

May be an image of 13 people and people standing

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث استمع لكافة الآراء والمقترحات، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

May be an image of 5 people, people standing and indoor

وقدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية وضع رؤى وآليات، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى كيفية الاستفادة من الأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأنشطة، والمؤسسات الخدمية، لخدمة الإيبارشية.

May be an image of 6 people, people standing and indoor

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

إحالة شاب هتك عرض سيدة بالجيزة: «تحسس جسمى أمام أولادى»

متحور جديد يظهر بمصر.. ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس يكشف أعراضه

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

فُسحة عائلية فى معرض الكتاب

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس