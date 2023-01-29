«دعوتي إيه».. نيافة الأنبا عمانوئيل يترأس لقاء الدعوات بالإيبارشية

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس يوم الدعوات بالإيبارشية، وذلك تحت شعار "دعوتي إيه"، بمقر المطرانية، بالأقصر.

جاء ذلك بمشاركة عدد من شباب الإيبارشية، ومسؤولي لجنة الدعوات. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب النيافة، حيث أكد في كلمة العظة أن الله يدعونا للفرح والبشرى السارة. فدعوة كل مسيحي هي دعوة لعيش الفرح، وتركه يشع لمن حولنا.

وأضاف الأب المطران: إن أكثر ما يفرح قلب نيافته وقلوب جميع الكهنة هو اللقاء بأشخاص فرحين، رغم صعوبة الحياة وتجاربها خاصة المرضى، الذين يشع وجههم بالفرح، وينطقون كلمات الشكر والحمد.

وذكر راعي الإيبارشية أيضًا أن القديس بولس الرسول كتب رسالته لأهل فيلبي في السجن، وهو يدعو الآخرين لعيش الفرح بقوله: "افرحوا في الرب دائمًا وأقول افرحوا".

تضمن اليوم أيضًا فقرة الترانيم الروحية، أعقبها لقاء تكويني، قدمه الأب لوقا عايد الفرنسيسكاني، بعنوان "ادخل إلى العمق، حيث احتوت المحاضرة على المجموعات، والمناقشات المتبادلة بين الحضور.

تلا ذلك، بعض المرافقات الشخصية، والسجود أمام القربان المقدس من خلال لقاء روحي بعنوان "أتحبني"، مع الأخت مريم عبد التواب، من الراهبات الإليزابتيين.

من جهة أخرى ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى مسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك، لوضع رؤية موحدة لخدمة الإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث استمع لكافة الآراء والمقترحات، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وقدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية وضع رؤى وآليات، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى كيفية الاستفادة من الأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأنشطة، والمؤسسات الخدمية، لخدمة الإيبارشية.