مجدى الجمل.. فنان النحت داخل الزجاجات فى معرض القاهرة للكتاب

مجدي الجمل هو مهندس ميكانيكا وفنان للنحت داخل الزجاجات، تجده يتجول داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حاملًا زجاجات بداخلها منحوتات نماذج مصغرة من التماثيل الفرعونية والشخصيات المعروفة.

"الدستور"، حاور المهندس مجدي الجمل حول فنه من داخل مركز مصر للمعارض الدولية، حيث تعقد فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

بداية قال "الجمل": عملت في وزارة الكهرباء مهندس ميكانيكي، قبل أن أصل إلى سن المعاش على درجة وكيل وزارة.

وعن موهبته في نحت التماثيل المصغرة لنماذج من التماثيل ورموز الحضارة المصرية القديمة داخل قوارير زجاجية صغيرة قال: بدأت بوادر هذه الموهبة في صغري، حيث كنت أهوى الرسم بشدة، وكنت أرسم لوحات وبورتريهات لكبار مشاهير الفن والأدب والسياسة، إلا أنني مع المسئوليات والعمل انصرفت عن هذه الهواية، إلى أن وقعت لي حادثة أقعدتني في المنزل لبعض الوقت، ففكرت في أمر يشغلني خلال فترة العلاج والنقاهة.

وتابع: "حينها تذكرت هوايتي القديمة الرسم، إلا أنني طورتها من خلال صنع ونحت تماثيل صغيرة لنماذج مصغرة من شخصيات مشهورة ومعروفة كالملوك والرؤساء والفنانين، وبالطبع نماذج من رموز الحضارة المصرية القديمة، كالكاتب المصري، الإله باستت، وغيرها".

وأضاف: “بدأت الفكرة بوضع قطعة صلصال صغيرة داخل قارورة زجاجية، وبدأت في نحتها بـ"شينيور صغير”، وكل مرة أطور عن المرة السابقة لها، حتى وصلت إلى النماذج الحالية.

ــ أول فنان في العالم يمارس هذا الفن

وتابع الفنان مهندس مجدي الجمل، مشيرًا إلى أنه: صنفتني الأمم المتحدة على أنني فنان تشكيلي، وأول فنان في العالم يمارس فن نحت نماذج التماثيل المصغرة داخل الزجاجات الصغيرة.

سافرت حول العالم وزرت أكثر من 17 دولة، وأقمت فيها معارض لفن النحت داخل الزجاج، من بينها: روسيا، بلغاريا، لبنان، بولندا. في كل هذه الدول تلقيت شهادات التكريم والكثير من الحفاوة، كما كنت قد شاركت في فعاليات الدورة الواحدة والخمسين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ــ الملك عبدالله أول تمثال نحته

وعن أول نموذج مصغر منحوت داخل الزجاج، أضاف "الجمل": كان أول تمثال نحته داخل الزجاج، نموذجًا للملك عبدالله، وآخر تمثال صنعته للرئيس عبدالفتاح السيسي. كما نفذت نماذج أخرى من بينها: أم كلثوم، الأميرة ديانا، الكاتب المصري القديم. وما زلت أطور في عملي ومنحوتاتي لتظهر بشكل وصورة أفضل وأجمل.

ولفت "الجمل" إلى أنه يتمنى أن تكرمه الدولة، ليس من خلال التكريم المادي النقدي، إنما التكريم المعنوي الأدبي.

وعن أعماله ومشاريعه الحالية لفت "الجمل" إلى: أعمل على مشروع لحفظ مياه الري، عن طريق بناء حوائط للمياه بطريقة معينة تحتفظ بالماء تحت الأرض، مما يوفر في المياه، ويجعل الأرض التي تحتاج أن تروي في خلال شهر تتم في أسبوع فقط. وحاليًا أنا في مرحلة التطبيق العملي لهذا المشروع، والذي لا أطمح من ورائه إلى المال، إنما إلي إسعاد البشرية وإفادتها.