إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

أصيب شاب بطلق ناري من مجهولين أثناء استقلاله سيارة ربع نقل، على طريق إدفو- مرسى علم بـ«البرامية»، في محافظة أسوان.

وتبين أن الشخص المصاب هو محمد شحات، 42 سنة، وأن الإصابة بالطلق النارى جاءت في منطقة الكتف.

كانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا يفيد بتعرض شخص للإصابة بطلق ناري من مجهولين أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وسيره على طريق إدفو- مرسى علم، وتحديدًا عند منطقة جبلية يطلق عليها «البرامية».

وتم الدفع بسيارة إسعاف مباشرة إلى منطقة البلاغ لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.