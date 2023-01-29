الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

اسعاف
اسعاف

أصيب شاب بطلق ناري من مجهولين أثناء استقلاله سيارة ربع نقل، على طريق إدفو- مرسى علم بـ«البرامية»، في محافظة أسوان.

وتبين أن الشخص المصاب هو محمد شحات، 42 سنة، وأن الإصابة بالطلق النارى جاءت في منطقة الكتف.

كانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا يفيد بتعرض شخص للإصابة بطلق ناري من مجهولين أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وسيره على طريق إدفو- مرسى علم، وتحديدًا عند منطقة جبلية يطلق عليها «البرامية».

وتم الدفع بسيارة إسعاف مباشرة إلى منطقة البلاغ لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

طلق ناري مرسى علم البرامية محافظة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

مباحثات مغلقة وموسعة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بنظيره الأرمنى

متحور جديد يظهر بمصر.. ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس يكشف أعراضه

إحالة 8 قيادات بـ«صحة الدقهلية» للمحاكمة العاجلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

فُسحة عائلية فى معرض الكتاب

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس