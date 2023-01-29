الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب يحدد موعد سفره إلى فرنسا لاستكمال العلاج

محمود الخطيب
محمود الخطيب

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، السفر إلى فرنسا عقب العودة من المغرب لإجراء فحوصات طبية تستغرق عدة أيام للاطمئنان على صحته بعد الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب أرجأ رحلة علاجه لحين انتهاء الفريق الأول لكرة القدم من مشاركته في مونديال الأندية بالمغرب بعد تكليفه برئاسة بعثة الأهلي من قبل مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه الأخير.

وأضاف المصدر أن الخطيب قرر السفر إلى فرنسا بعد انتهاء المشاركة وتحديدا يوم 25 فبراير المقبل حتى يخضع لفترة قصيرة في فرنسا لمتابعة حالته الصحية مع طبيبه الخاص الذي طالبه بالابتعاد عن الأحداث والضغوط النفسية والعصبية الزائدة التي تؤثر على حالته الصحية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس بعثة الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة أوكلاند سيتي يوم الأربعاء المقبل.

محمود الخطيب الاهلى رحلة علاجه فرنسا مونديال الاندية المغرب

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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