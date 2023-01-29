الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصطفى أبو زيد يوضح المكاسب الاقتصادية من زيارة السيسي لـ أرمينيا

مصطفي ابو زيد
مصطفي ابو زيد

تحدث الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، عن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي قام بها خلال تلك الفترة إلى دولة الهند والعاصمة الأرمنية يريفان حيث استقبل الرئيس الأرمني فاهاجن خاتشاتوريان صباح اليوم، الرئيس السيسي في أول زيارة رسمية من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا.

 

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد في تصريح لـ “الدستور”، إن دولة أرمينيا تتميز بالصناعات التعدينية والذهب والماس والرصاص والنحاس وكذلك أيضا الصناعات الكيماوية والمنسوجات والزراعة، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي للعاصمة الأرمينية يتخطي 3 بلايين دولار مما يدل على قوة اقتصادها.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك توقعات بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والتبادل التجاري بين مصر وأرمينيا خلال عام 2023 وأيضا زيارات الصادرات المصرية لدولة أرمينيا، متوقعا أنه سيتم توقيع بروتوكول لتوريد القمح إلى مصر.  

 

كما ثمن الدكتور مصطفى أبو زيد، زيارة الرئيس السيسي للهند، مؤكدا أنها تفتح آفاق للتعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة وأن الهند من ضمن العشرة الكبار اقتصاديا حيث يبلغ حجم الاقتصاد الهندى 2.9 تريليون دولار وتحتل الترتيب الخامس عالميا. 

 

وأكد أن هذا يجعل من التعاون مع الاقتصاد الهندى له مكاسب عديدة خاصة فيما يتعلق بالتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتى تسعى مصر إلى زيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يعد أحد القطاعات الثلاث فى برنامج الإصلاح الهيكيلى للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيادة حجم الاستثمارات الهندية إلى ١٢ مليار دولار فى مصر إلى جانب الهند تعتبر أحد البدائل لاستيراد القمح وفقا للسياسة التى تنتهجها الدولة المصرية فى تنويع مصادر استيراد القمح بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتالى الشراكة الاستراتيجية مع الهند تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى إلى جانب أن مصر بوابة العبور إلى إفريقيا.

 

أرمينيا اتفاقيات الاقتصاد الهندي التبادل الدكتور مصطفى أبو زيد الرئيس السيس توريد القمح

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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