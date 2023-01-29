إقبال كبير على «سيرة عبد الناصر المصورة» في معرض الكتاب

حظي كتاب «100 سنة على مولده.. عبد الناصر.. سيرة بالصور» والمعروض في جناح «أخبار اليوم» إقبالاً كبيراً، اليوم الأحد، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وطرحت دار «أخبار اليوم» للعام الثاني على التوالي الكتاب الذي يحظى بإقبال كبير من القراء.

الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».