توقعات برج العقرب في الربع الأول من 2023

يمكنك التعرف على الفرص والصعوبات التي سيقدمها عام 2023 لأولئك الذين ولدوا تحت علامة برج العقرب، حيث ستشهد تغييرات في حياتك المهنية ومجال عملك وتقلبات الأعمال التجارية، والتغييرات المتعلقة بالمال والربح، وتقييم الوضع المالي وحالة تعليمك وبعض النتائج المهمة التي يجب تحقيقها فيه.

وفقًا لعلم التنجيم ستشهد حياتك المهنية صعودًا وهبوطًا هذا العام، وستواجه أيضًا بعض الصعوبات، ستؤثر التقلبات في أفراد عائلتك عليك على مدار العام، لكن تأثيرك سيزداد خاصة خلال الأشهر القليلة الأولى، ستحدث العديد من الأشياء الممتازة في حياتك نتيجة لقوتك المتنامية.

ستجلب لك السنة الجديدة شيئًا رائعًا ستتاح لك الفرصة للسفر إلى الخارج، مما يتيح لك إدراك الرغبة الطويلة في القيام بذلك، يمكنك حتى العمل في الخارج مما سيساعدك على التقدم مهنيًا، يمكنك أيضًا اختيار الانتقال إلى الخارج لأنك ستكون مؤهلاً للحصول على الإقامة الدائمة في هذا الوقت، سوف تسافر بشكل متكرر هذا العام قد يكون بعضها إلى وجهات دينية ولكن سيكون لديك إحساس جديد بالحيوية والنضارة في حياتك بالإضافة إلى النجاح في تحقيق السعادة والسلام بالإضافة إلى زيادة الطاقة الجديدة.

يتوقع أن حياتك قد تمر بتحول كبير في شهر فبراير، من الممكن أن يتغير عنوانك الحالي حتى لو كان ذلك من أجل عملك فقد يتم نقلك من مكان إقامتك، من المحتمل أن يتغير منزلك أو سيكون قريبًا من أقاربك، هناك احتمال أن يزداد مستوى التوتر العقلي لديك إلى حد ما لذا عليك أن تضع في اعتبارك صحتك.

سيطلب منك شهر مارس توخي الحذر فيما يتعلق بأي مشاكل جسدية، اتخذ احتياطات إضافية لأن أي نوع من حوادث اصطدام السيارة أو الإصابة أو الحوادث أو الجراحة قد يحدث أثناء ذلك، تحلى بالصبر واعتني بنفسك خلال هذه الفترة لأنها قد تسبب مشاكل مع زوجك وعلاقات أهل زوجك، هذه الفترة الزمنية يمكن أن تكون متزعزعة بعض الشيء من الناحية المالية.

ستخضع حياتك لتغييرات كبيرة في شهر أبريل، قد يكون هناك بعض الاضطراب في الدراسات ولكن هناك إمكانية للقيام برحلة دولية طويلة، تغيير في منصب العمل هو احتمال آخر، ستتحسن صحتك إلى حد ما وستقل المشكلات السابقة ولكن قد تتطور مشكلات جديدة، يفضل تجنب الكسل لأنه قد يسبب مشاكل في العمل.