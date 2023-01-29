حدث في مثل هذا اليوم.. نقل بقايا القديس الشهيد في الكهنة أغناطيوس المتوشح بالله

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم بذكرى نقل بقايا القديس الشهيد في الكهنة أغناطيوس المتوشح بالله.

وعن الحدث، تقول الكنيسة في نشرتها التعريفية الصادرة منذ قليل، إن بعض المؤمنين فيما يبدو، جمع ما تبقى من عظامه، وقام شماساه فيلون وأغاثوده، وعادوا بها إلى أنطاكية.

الذهبي الفم ذكر أن رفاته نقلت من رومية الى أنطاكية على الأكتاف. وقد أودعت، أول الأمر مقبرة خارج أنطاكية في دفني. ثم نقلت إلى داخل المدينة في زمن الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير (408-450 م) حيث جعلت في كنيسة على اسمه سبق لها أن كانت هيكلاً وثنياً للحظ. هذا وفق ما ذكره أفاغريوس المؤرخ.

وقد ورد أيضاً أن العيد اليوم إنما هو عيد نقل رفاته إلى داخل المدينة يشار إلى أن بعض رفاته جرى نقله إلى رومية في القرن السابع. إبان الفتح العربي، أو ربما في القرن التاسع, حيث أودع كنيسة القديس كليمنضوس الأسقف الشهيد. هذا فيما توزعت أجزاء أخرى من الرفات على عدد من الأديرة والكنائس، لاسيما في بلاد اليونان.

وعن أشهر الألحان الكنسية التي تقال في هذا اليوم، فيقال طروبارية للقديس إغناطيوس باللحن الرابع والتي تقول: صرتَ مشابهاً للرسل في أحوالهم، وخليفةً في كراسيهم، فوجدتَ بالعمل المرقاة إلى الثاوريا، أيها اللاهج بالله. لأجل ذلك تتبعتَ كلمة الحق باستقامةٍ، وجاهدتَ عن الإيمان حتى الدم، أيها الشهيد في الكهنة إغناطيوس. فتشفع إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا.

وايضا لحن قنداق باللحن الرابع والذي يقول: إن إغناطيوس الإلهي المتوشح بالله، قد بزغ اليوم من المشارق لامعاً، وأنار الخليقة بأسرها بتعاليمه، وتزين بالاستشهاد.