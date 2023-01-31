بيد الأنبا توما.. سيامة القس أبانوب كرمي لخدمة الأقباط الكاثوليك في سوهاج

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة عن انتخاب راعيا جديدا لخدمة أبناء الكنيسة في محافظة سوهاج.

وتتم طقوس السيامة وفقا للكنيسة بيد الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبحضور المطران الشرفي للإيبارشية الانبا يوسف ابو الخير، وذلك يوم الخميس الموافق 16 من فبراير بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمركز جهينة.

وتتمم الكنيسة طقوس سيامة الشماس أبانوب كرمي كاهنا بنفس الاسم.

قال مركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي، برئاسة الأنبا باخوم متحدث الكنيسة، عن سنودس الكنيسة 2023، إنَّ توسيع أرجاء الخيمة التي هي رمز للكنيسة يتطلّب استقبال الآخرين في داخلها، والإفساح في المجال لهم على الرغم من اختلافهم. فهذا التوسيع يتضمّن إذًا التأهّب للموت عن الذات بالمحبة، للقاء المسيح والقريب: "الحقّ، الحقّ أقول لكم: إن لم تمت حبّة الحنطة التي تقع في الأرض، تبقى وحدها؛ أمّا إذا ماتت فإنّها تعطي ثمارًاً كثيرة".

وأضاف الأنبا باخوم، في بيان له، أن خصوبة الكنيسة مرهونةٌ بقبول هذا الموت، الذي ليس انسحاقًا، بل بالحريّ اختبار إفراغ الذات للامتلاء من المسيح بفعل الروح القدس. إنّ توسيع الخيمة عمليّة نحصل من خلالها على علاقاتٍ أكثر غنى وعلى روابط أكثر عمقًا مع الله ومع الآخر. هذا هو اختبار النعمة والتجلّي. لهذا السبب يوصي القدّيس بولس: "فكونوا على فكر المسيح: هو في صورة الله، ما اعتبر مساواته لله غنيمة له، بل أخلى ذاته".

بهذه الشروط يصير أعضاء الكنيسة، أفرادًا وجماعاتٍ، قادرين على التعاون مع الروح القدس في إتمام الرسالة التي أوكلها يسوع إلى كنيسته: إنّه عملٌ ليتورجيّ، إفخارستيّ.