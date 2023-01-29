رسميًا.. الأهلى يسمح لـ«قندوسى» بالمشاركة مع منتخب بلاده

قرر النادي الأهلي ترك محمد القندوسي المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وقال النادي، في بيان له: انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب، بعيدًا عن أي لوائح أو قوانين، وسوف يترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة.

- مصدر بالأهلي: العقد المتداول لأحمد قندوسي لا يمت للحقيقة بصلة

وكان مصدر بالنادي الأهلي قد كشف حقيقة الأوراق الذى تم تداولها بشأن عقد أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف الجزائرى المنضم حديثًا للنادي الأهلي، مؤكدًا أن تلك الأوراق غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد المصدر أن الأرقام الموجودة فى العقد المتداول ليست لها علاقة بالواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة، وأضاف أن البعض يسعى لترويج شائعات وأرقام غير حقيقية تتعلق بالصفقة للتغطية على فشله.

وشدد المصدر على أن أحمد قندوسي، ومن قبله مسئولو نادى وفاق سطيف، فضلوا انتقال اللاعب لصفوف الأهلى للعديد من الأسباب.