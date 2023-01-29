الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. الأهلى يسمح لـ«قندوسى» بالمشاركة مع منتخب بلاده

القندوسي
القندوسي

قرر النادي الأهلي ترك محمد القندوسي المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين. 

وقال النادي، في بيان له: انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب، بعيدًا عن أي لوائح أو قوانين، وسوف يترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة.

- مصدر بالأهلي: العقد المتداول لأحمد قندوسي لا يمت للحقيقة بصلة  

وكان مصدر بالنادي الأهلي قد كشف حقيقة الأوراق الذى تم تداولها بشأن عقد أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف الجزائرى المنضم حديثًا للنادي الأهلي، مؤكدًا أن تلك الأوراق غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد المصدر أن الأرقام الموجودة فى العقد المتداول  ليست لها علاقة بالواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة، وأضاف أن البعض يسعى لترويج شائعات وأرقام غير حقيقية تتعلق بالصفقة للتغطية على فشله.

وشدد المصدر على أن أحمد قندوسي، ومن قبله مسئولو نادى وفاق سطيف، فضلوا انتقال اللاعب لصفوف الأهلى للعديد من الأسباب.

أحمد قندوسي الافريقية الأوراق الامم الافريقية الشقيقة المنتخب الجزائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

الأرصاد: عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة ابتداء من الإثنين

برعاية وزير التعليم.. انطلاق الرحلات المدرسية لمعرض الكتاب 2023 (صور)

سعر شيكارة الإسمنت للمستهلك بمستهل تعاملات اليوم الأحد 29 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون