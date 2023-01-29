نبيلة مكرم: ابنى رامى مريض نفسى ولم أكن أعرف (فيديو)

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، أن مرضًا نفسيًا وراء ما حدث مع ابنها من أزمة فى الخارج.

وقالت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نجلها أخبرها أنه أول مرة شعر بالمرض كان فى سن الـ 10 سنوات، ولكنه لم يخبرها بالأمر إطلاقا.

وأضافت "نبيلة مكرم"، أنها تزور نجلها رامي المحبوس على ذمة تحقيقات فى قضية قتل بأمريكا كل 3 أشهر، لافتة إلى أنها تتحدث إليه يوميًا عبر الموبايل.