الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نبيلة مكرم: ابنى رامى مريض نفسى ولم أكن أعرف (فيديو)

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، أن مرضًا نفسيًا وراء ما حدث مع ابنها من أزمة فى الخارج.

وقالت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نجلها أخبرها أنه أول مرة شعر بالمرض كان فى سن الـ 10 سنوات، ولكنه لم يخبرها بالأمر إطلاقا. 

وأضافت "نبيلة مكرم"، أنها تزور نجلها رامي المحبوس على ذمة تحقيقات فى قضية قتل بأمريكا كل 3 أشهر، لافتة إلى أنها تتحدث إليه يوميًا عبر الموبايل.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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