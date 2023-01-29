على جمعة: 95% من الشريعة الإسلامية أخلاقيات و5% أحكام وعبادات

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الله سبحانه وتعالى قدم لنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجعله قائدًا لمن يتلوه من البشر، ومن أراد أن يسأل نفسه ماذا يفعل في الدنيا عليه التحلي بأخلاق الرسول وشريعته وجعلها برنامجًا يوميًا، مضيفًا: "النبي كان صاحب خلق عظيم".

وأشار الدكتور على جمعة، إلى أن الأحاديث المنقولة عن النبي في الكتب بعد التتبع 60 ألف حديث تضم كل الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف وكله، موضحًا أن الأحاديث المتعلقة بالصلاة والحج والصوم والعبادات والمعاملات حوالي 2000 حديث يعنى حوالي 3% من الأحاديث.

وتابع: "القرآن الكريم فيه 300 آية تتحدث عن العبادات، مقابل 6 آلاف آية تتحدث عن الأخلاق بمعنى أن حوالي 5% من القرآن عبادات و95% من الشريعة أخلاق، وبذلك 5 أو 3% من الشريعة أحكام شغلنا بها أنفسنا، وتركنا الـ95% المتعلقة بالأخلاقيات".