الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الإيرانية تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على إحدى منشأتها للصناعات الدفاعية

مسيرة إيرانية
مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجوم بطائرات بدون طيار على إحدى منشأتها للصناعات الدفاعية ولم يسفر عن سقوط ضحايا واقتصرت الأضرار على سقف إحدى الورش الصناعية.

 

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية:" مساء 28 يناير قرابة الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي، تم تنفيذ هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على إحدى المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، وبفضل الإجراءات الدفاعية، تمكنت المضادات الجوية للمجمع من استهداف إحدى المسيرات ووقعت مسيرتين في فخ الدفاعات الجوية ما أدى إلى انفجارها".

 

وأضافت: "لم يسفر الهجوم الفاشل عن خسائر بشرية ولحقت أضرار طفيفة بسقف إحدى الورش ولم تتضرر أي من أجهزة ومعدات الانتاج كما لم تتعطل مهام المجمع الصناعي".

 

وتابعت: "وزارة الدفاع بإسناد القوات المسلحة تطمئن الأمة الإيرانية بأن العمل والجهود لخلق القوة والسلطة والأمن مستمرة بسرعة وجدية، ولن تؤثر هذه الخطوات العمياء على استمرار تقدم البلاد. "

 

وأكدت مصادر أمنية وإعلامية أن الصور المتداولة على مواقع التواصل عن حريق هائل في منشأة صناعية لا تخص حادث اصفهان بل تعود لحادث حريق في معمل انتاج زيوت المحركات في مدينة اذرشهر شمال غرب البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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