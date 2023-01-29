الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يسدد مليون ونصف وينهى إعارة شبانة لسموحة.. رسميا

محمود شبانة
محمود شبانة

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تحويل بقيمة قطع إعارة محمود شبانة لسموحة ويستعيد اللاعب بشكل رسمي  خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يوجد بند فى عقد إعاراته يسمح للزمالك بقطع الإعارة، وعودة محمود شبانة إلى صفوف الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسدد مجلس إدارة نادي الزمالك، مليون ونصف لصالح سموحة من أجل عودة محمود شبانة للزمالك، لدعم خط الدفاع في ظل غياب محمود حمدي الونش مدافع الفارس الأبيض بسبب الإصابة.

ومن المقرر، أن ينضم اللاعب للتدريبات الجماعية للزمالك عقب مباراة الفريق أمام فيوتشر  في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

عودة فتوح وجمعة وإبراهيما نداي لقائمة الزمالك أمام فيوتشر


ةأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه عن القائمة التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لهاـ اليوم الأحد، باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

المنتخب الأوليمبي يضم خماسي الزمالك لمعسكر الاستعدادا لزامبيا

 وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائمة المنتخب خلال المعسكر الذي سيبدأ من 30 يناير  الحالي وحتى 3 فبراير المقبل استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد 2024. 

 

 وضمت القائمة من الزمالك كلا من: محمد جميل نديم حارس المرمى، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد، حاتم محمد "سكر"، محمد حسام الدين "بيسو" ومحمد طارق.

الزمالك سموحة الانتقالات الشتوية الحالية محمود شبانة عودة محمود شبانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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