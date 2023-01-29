الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصدر بالأهلى: العقد المتداول لأحمد قندوسى لا يمت للحقيقة بصلة

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي

كشف مصدر بالنادى الأهلى، النقاب حول حقيقة الأوراق التي تم تداولها بشأن عقد أحمد قندوسى لاعب وفاق سطيف الجزائرى المنضم حديثا للنادى الأهلى،  مؤكدًا على أن تلك الأرواق غير صحيحية على الإطلاق.

وأكد المصدر، أن الأرقام الموجودة فى العقد المتداول  ليس لها علاقه بالواقع ولا تمت للحقيقة بصلة، مضيفًا أن البعض يسعى لترويج شائعات وأرقام غير حقيقية تتعلق بالصفقة للتغطية على فشله.

وشدد المصدر على أن أحمد قندوسى ومن قبله مسئولو نادى وفاق سطيف فضلوا انتقال اللاعب لصفوف الأهلى للعديد من الأسباب.

وأشار إلى أن نجاح الأهلى فى التعاقد مع قندوسى ، كشف زيف البعض وعدم قدرته على منافسة الأهلى في التفاوض مع الأندية واللاعبين.

الأهلي يضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف لمدة أربع سنوات  ونصف

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

بعثة الأهلي تتجه إلى تطوان

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية إلى مدينة تطوان، حيث مقر إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمود الخطيب، إلى مدينة طنجة بعد رحلة طيران استغرقت نحو ٦ ساعات.

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة تطوان، عبر السفر بالحافلة، في رحلة تستغرق نحو ٦٠ دقيقة.

وكان في استقبال البعثة إدريس حنيفة، نائب رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم،والذي تواجد على رأس وفد الجامعة، كما تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًّا من فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، رحب خلالها بعثة فريق الكرة بالنادي.

وأكد لقجع خلال حديثه مع الخطيب تقديره وترحيبه بالنادي الأهلي ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، متمنيًا التوفيق لبعثة الأهلي في المغرب.

ووجه محمود الخطيب الشكر للسيد فوزي لقجع على اهتمامه وحسن الاستقبال، مشددًا على العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي والأندية المغربية الشقيقة.

وشهد استقبال النادي الأهلي في مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية توافد الكثير من الجماهير ووسائل الإعلام، وبعض الجماهير المصرية، للترحيب بالبعثة.

الاهلى وفاق سطيف الجزائري أحمد قندوسي الزمالك الميركاتو الشتوي الجاري

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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