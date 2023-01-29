الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ماذا يعنى أن تثبت «ستاندرد أند بورز» تصنيف مصر الإئتمانى؟.. أستاذ تمويل يجيب

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، معنى أن تثبت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الإئتماني، قائلاً:"إن ذلك يعني أن مصر حتى الآن قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها وهي جزء من التحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي ككل".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الإقتصاد العالمي يمر بفترة مضطربة للغاية، لافتاً إلى أنها لا تعتبر أزمة مالية فقط، وإنما العالم بأكله داخل على كارثة اقتصادية تقريباً، بسبب الصراع المحتدم والتصعيد المضاد الذي ما زال مستمراً.

 

وأشار إلى أن الإقتصاد المصري ما زال صامداً حتى الآن في مواجهة هذه التحديات، لافتاً إلى أنه عند صدور تقرير من مؤسسة عالمية تشير إلى أن النظرة المستقبلية مستقرة وتبقي على ذات التصنيف الإئتماني، في الوقت التي تتجه فيه هذه المؤسسة لتخفيض التصنيف الإئتماني لدول أخرى، فإن ذلك يعني أن الإقتصاد المصري قادرة على تحمل الصدمات.

 

وبين أن العوامل الأكثر أهمية هو ما أشارت إليه التقارير، في أنه ما زالت الدولة المصرية ملتزمة التزاماً قوياً تجاه الإصلاح، وهو عامل في منتهى الأهمية، حيث أنه بالرغم من التحديات التي تواجهنا، إلا أننا نتعامل معها ونأخذ كل الخطوات الإصلاحية في التوقيتات المناسبة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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