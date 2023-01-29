الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك على بُعد خطوة من الإعلان رسميا عن التعاقد مع عبد الله السعيد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

انتهى مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم صفقة عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعقد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسه مع مسئولو نادي بيراميدز، من أجل حسم التعاقد مع عبد الله السعيد، لوضع الرتوش الأخيرة في انضمام اللاعب للصفوف القلعة البيضاء.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت الإتفاق علي عقد صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، وهي حصول الفارس الأبيض علي خدمات عبد الله السعيد في مقابل إعارة سيف جعفر  وعبد الله جمعه، ولكن لم تتم الصفقة التبادلية.

وعلم" الدستور" أن مسؤولو نادي بيراميدز طلبوا الحصول على 20 مليون جنيه، مقابل انتقال عبد السعيد إلي صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون دخول أي صفقات، ويتبقي فقط الإتفاق علي طريقة دفع المبلغ المطلوب والإعلان علي الصفقة بشكل رسمي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه عن القائمة التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

 وتضم القائمة كل من:  حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي   خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .  

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي .

  خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

المنتخب الأوليمبي يضم خماسي الزمالك لمعسكر الاستعدادا لزامبيا 

 أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائمة المنتخب خلال المعسكر الذي سيبدأ من 30 يناير  الحالي وحتى 3 فبراير المقبل استعدادًا لمواجهة منتخب زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد 2024. 

 وضمت القائمة من الزمالك كلا من: محمد جميل نديم حارس المرمى، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد، حاتم محمد "سكر"، محمد حسام الدين "بيسو" ومحمد طارق.

الزمالك عبدالله السعيد الانتقالات الشتوية الحالية بيراميدز تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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الزمالك على بُعد خطوة من الإعلان رسميا عن التعاقد مع عبد الله السعيد

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