النائب رامى جلال: موقع مقالات التنسيقية نشر 2000 مقال لـ 600 كاتب فى 2022

قال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، مسئول موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موقع المقالات هو أداة فريدة من نوعها لأنه معني فقط بنشر مقالات الرأي، وهذا غير موجود في مصر والوطن العربي.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضاف جلال، أنه تم نشر 2000 مقال لعدد 600 كاتب فى 2022، ولا يتم منع مقال رأي واحد فيها إلا 12 مقالا كانت مقتبسة بالكامل وهذا لا يتم السماح به.