النائب طارق الخولى: التنسيقية لديها جناح دبلوماسى يقوم بدور مهم مع السفارات بمصر

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، ومسئول اللجنة الدبلوماسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أصبح لدينا ذراع وجناح دبلوماسي في التنسيقية يلعب دورا مهما مع جميع الأحزاب والسفارات والمنظمات الدولية التي تعمل فى مصر".

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى استعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما كشف أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضاف الخولى، أن التنسيقية قامت بدور مهم جدا في عودة الطلاب الدارسين في أوكرانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر، وأيضا خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والعديد من اللقاءات المهمة مع السفارات التي تم عقدها داخل مقر التنسيقية.