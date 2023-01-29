انطلاق برنامج «فكر وفن» للأطفال والنشء فى بيت السنارى.. اليوم

شهد بيت السناري، أمس السبت، انطلاق برنامج "فكر وفن" للأطفال والنشء، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك في رحاب بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة التابع للمكتبة.

ويتضمن برنامج “فكر وفن”، مجموعة من الورش المتنوعة والأنشطة التفاعلية للأطفال، فعلى الجانب العملي، تعقد بعض ورش، مثل: طيارة ورق، وفراشة بالألوان، وفن التلوين بالنقاط، وحروف الكولاج، وقنديل البحر، ولوحات المثلثات وصناعة العروسة.

وعلى الجانب النظري، تقام مجموعة من الورش، مثل: الحكايات ألوان، وكيفية كتابة القصة، والحساب الذهني.

ويأتي البرنامج في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الاهتمام بالأطفال والنشء، وتنمية قدراتهم الإبداعية والبصرية، ومساعدتهم على الاستفادة من هذه القدرات، وتعليمهم كيفية صنع الأعمال الفنية بطريقة مبسطة لتسهل عليهم حفظها وتعلمها، وكذلك كيفية توليد الأفكار الإبداعية وتطويعها في كتابة نصوص أدبية، هذا بالإضافة إلى تعليم الأطفال كيفية إعادة استخدام الأشياء القديمة في صنع أشياء جديدة.

تستهدف هذه الأنشطة الأطفال والنشء من سن 7 سنوات وحتى 15 سنة، ويديرها مجموعة من المحاضرين والخبراء، وتستمر حتي 12 فبراير القادم.

ريم بسيوني تحاضر حول نجيب محفوظ

في سياق متصل، تعقد في السادسة من مساء اليوم أيضا، في بيت السناري الأثري، ندوة بعنوان “نجيب محفوظ.. في حضرة صاحب نوبل”، والتي تنظمها مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث.

تحاضر في الندوة دكتورة ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية، ودكتور أحمد القضابي الكاتب والناقد، ودكتور محمد عبد القادر الصحفي والناقد والمؤلف، ويدير اللقاء الشاعر أحمد زيدان.

تتناول الندوة سيرة ومسيرة الأديب العالمي نجيب محفوظ، من حيث توضيح حياته وعالمه الروائي، وكذلك أهم أعماله التي عكست الحياة الاجتماعية وصورت معالم الحارة المصرية وشخصياتها الغنية. ويصاحب الندوة فقرة فنية وموسيقية لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث.

تأتي هذه الندوة بمناسبة مرور 111 عامًا على ميلاد الكاتب الكبير نجيب محفوظ؛ أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وكذلك الاهتمام بالرواد الأوائل في الفنون المختلفة للمساعدة على نشر الوعي والثقافة، والحفاظ على التاريخ والتراث.