الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائبة مارسيل سمير: التنسيقية عقدت 60 صالونا فى 2022

النائبة مارسيل سمير
النائبة مارسيل سمير

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وأمين لجنة الحوار السياسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم عقد 60 صالونا فى عام 2022، وفعاليات حوارية بأشكالها المختلفة من حلقة نقاشية أو مائدة مستديرة أو صالون مذاع، حضرها أكثر من 220 ضيفًا.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى استعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023، كما كشف أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضافت سمير، أنه تم عقد 30 فعالية مرتبطة بالحوار الوطني بمحاوره الثلاثة (السياسي والاجتماعي والاقتصادي)، ولا يوجد أي نوع من القيود عليها وتكون بكل حرية.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كل من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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